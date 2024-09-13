Джанашия: «Зенит» не будет фаворитом в матче с ЦСКА

Известный в прошлом форвард московского «Локомотива» и сборной Грузиирассказал, чего он ждет от центральной игры 8-го тура РПЛ между

«Не могу сказать, что "Зенит" — явный фаворит в матче с ЦСКА. Потому что ЦСКА иногда играет очень здорово, так что многие удивляются. Когда-то армейцы проигрывают командам послабее, но ЦСКА играет в хороший красивый футбол.

А у "Зенита" бывают очень плохие матчи. Многое зависит от того, как команды подготовятся. Потеря Глушенкова у "Зенита" скажется на игре с армейцами, потому что команда начала сезон с ним, а он много забивал. Но сейчас нужно делать ротацию, вряд ли другой футболист сыграет так же, как и Глушенков», — сказал Джанашия «Чемпионату».