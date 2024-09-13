В 17:30 13.09.2024 Пахтакор и Нефтчи Фергана сыграют матч в Суперлиге Узбекистана.

Пахтакор — Нефтчи Фергана

Последний матч: «Нефтчи Фергана» — «Пахтакор» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Пахтакор» — «Нефтчи Фергана». Коэффициент ставки — 2.41 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Нефтчи Фергана»).

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