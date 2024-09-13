Стало известно, когда пройдет Матч легенд «Зенита» и ЦСКА

Павел Садырин Фото: rfs.ru
Игра будет посвящена памяти известного российского тренера Павла Федоровича Садырина, который тренировал ЦСКА, «Зенит» и сборную России.
В составе «Зенита» сыграют Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев, Игорь Денисов, Александр Горшков, Александр Спивак, Павел Погребняк и другие легенды петербургского футбола. В составе ЦСКА среди прочих выступят Юрий Жирков, Алан Дзагоев, Алексей Березуцкий, Элвер Рахимич и Зоран Тошич.
В тренерский штаб сине-бело-голубых войдут Анатолий Давыдов и Дмитрий Баранник. Руководить армейцами будет Валерий Газзаев вместе с Александром Тархановым и Василием Ивановым.