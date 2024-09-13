В 16:15 13.09.2024 Кызылкум и Согдиана сыграют матч в Суперлиге Узбекистана.

Кызылкум — Согдиана

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кызылкум» — «Согдиана». Коэффициент ставки — 2.50 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Согдиана»).

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