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    Корнеев: Меня удивила сумма трансфера Барко — такие деньги никакой клуб не платит

    Футбол Спартак
    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев считает, что «Спартак» переплатил за аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко.

    Эсекьель Барко
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    Эсекьель Барко

    Барко перешел в «Спартак» этим летом из «Ривер Плейт».

    «Меня удивила сумма трансфера Барко: за запасного игрока 16 миллионов. Такие деньги никакой клуб не платит.

    Это хороший футболист, но назовите мне еще один клуб, где спортивный директор придет и скажет: "Купите мне запасного игрока за 16 миллионов". Какой будет ответ?

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    • Качество у Барко есть, это 100 процентов. С ним можно идти в проект, чтобы выиграть титул. Вопрос в цене, она удивила», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

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    Барко в текущем сезоне провел в РПЛ шесть матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.

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