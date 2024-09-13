Корнеев: Меня удивила сумма трансфера Барко — такие деньги никакой клуб не платит

Бывший спортивный директор «Зенита»считает, чтопереплатил за аргентинского полузащитника

Барко перешел в «Спартак» этим летом из «Ривер Плейт».

«Меня удивила сумма трансфера Барко: за запасного игрока 16 миллионов. Такие деньги никакой клуб не платит.

Это хороший футболист, но назовите мне еще один клуб, где спортивный директор придет и скажет: "Купите мне запасного игрока за 16 миллионов". Какой будет ответ?

Качество у Барко есть, это 100 процентов. С ним можно идти в проект, чтобы выиграть титул. Вопрос в цене, она удивила», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Барко в текущем сезоне провел в РПЛ шесть матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.