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    Канчельскис: В руководстве «МЮ» американцы, которым футбол не нужен

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    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о результатах «красных дьяволов» на старте нынешнего сезона.

    Эрик тен Хаг — главный тренер «Манчестер Юнайтед»
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    Эрик тен Хаг — главный тренер «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед в этом сезоне выиграл Кубок Англии, но команда опять набрала голландцев. Когда я был в киевском "Динамо", где у нас было два грузина, Лобановский сказал очень классную фразу: "Если в команде больше двух грузин, то это больше не команда". А в "Манчестер Юнайтед" больше голландцев, чем англичан. На своей практике такое же проходил в "Рейнджерс", когда у Адвоката было восемь голландских футболистов. После этого "Рейнджерс" распался.

    Такого не должно быть! Зачем вы обманываете сами себя? Понятно, что в руководстве "Манчестер Юнайтед" американцы, которым футбол не нужен, а нужны только деньги. Им всё равно, что будет дальше. Но у "Манчестер Юнайтед" опять провальный сезон — для команды попадание в зону Лиги чемпионов будет счастьем», — сказал Канчельскис Чемпионату.

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    • После 3-х туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» занимает лишь 14-е место в таблице с 3 очками в активе.

    В следующем матче «красные дьяволы» сыграют против «Саутгемптона» завтра, 14-го сентября в 14:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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