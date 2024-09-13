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    Канчельскис считает, что «Зенит» должен одержать победу в матче против ЦСКА

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    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура российской Премьер-лиги между ЦСКА и «Зенитом».

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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «Зениту в матче с ЦСКА будет легче, чем в играх с другими командами. Потому что ЦСКА не закрывается, сам играет и даёт сопернику играть в футбол. "Зенит" с таким подбором игроков является фаворитом.

    Я буду болеть за ЦСКА, но "Зенит" в предстоящем матче должен одержать победу», — сказал Канчельскис Чемпионату.

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