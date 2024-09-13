Канчельскис считает, что «Зенит» должен одержать победу в матче против ЦСКА

Экс-футболистподелился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура российской Премьер-лиги между

«Зениту в матче с ЦСКА будет легче, чем в играх с другими командами. Потому что ЦСКА не закрывается, сам играет и даёт сопернику играть в футбол. "Зенит" с таким подбором игроков является фаворитом.

Я буду болеть за ЦСКА, но "Зенит" в предстоящем матче должен одержать победу», — сказал Канчельскис Чемпионату.

Матч между ЦСКА и «Зенитом» в рамках 8-го тура чемпионата России состоится завтра, 14-го сентября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.