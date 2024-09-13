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    Холанна признали лучшим футболистом АПЛ в августе

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    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн получил приз лучшему футболисту английской Премьер-лиги в августе. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата Англии.

    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити»
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    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити»

    В августе Холанн провел 3 матча в рамках английской Премьер-лиги. В этих встречах нападающий забил 7 голов. В 2-х поединках норвежец оформил хет-трик. Холанн возглавляет список лучших бомбардов лиги.

    Нападающий пополнил состав «Манчестер Сити» летом 2022-го года. Всего Холанн провел за «горожан» 102 матча, забил 97 голов и сделал 14 голевых передач.

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    • После 3-х туров в АПЛ «Манчестер Сити» занимает 1-е место в таблице с 9-ю очками в активе.

    В следующем матче «горожане» сыграют против «Брентфорда» завтра, 14-го сентября в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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