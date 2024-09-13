Гвардиола: Слот заставляет меня смотреть больше матчей «Ливерпуля»

Наставник «Манчестер Сити»рассказал, что после уходаи назначенияему приходится чаще следить и анализировать матчи «Ливерпуля».

«Перед матчами Лиги чемпионов с новым клубом, о котором мне мало что известно, я смотрю больше игр этого клуба, чем когда готовлюсь, например, к "Арсеналу", ведь Микель Артета возглавляет его уже четыре или пять лет.

Раньше также было и с "Ливерпулем" Юргена Клоппа. Теперь я вынужден смотреть больше матчей "Ливерпуля" из-за Арне Слота. Пока что не знаю точно, что они делают. Однако с Юргеном нам удалось узнать друг друга получше.

Когда я был моложе, смотрел гораздо больше футбола, чем сейчас. Теперь я стал ленивее. Думаю, смотрю достаточно, чтобы понимать, чего хотят соперники. Стараюсь подбирать правильные кадры, а затем показывать их футболистам», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

После трех туров в «Ман Сити» и «Ливерпуль» лидируют с 9 очками в таблице АПЛ.