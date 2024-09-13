Гвардиола: «Манчестер Сити» примет любой приговор

Главный тренервысказался о предстоящих слушаниях по делу о 115 нарушениях английского клуба.

«Слушания скоро начнутся и скоро закончатся. Независимая комиссия примет решение, и я с нетерпением жду решения.

Я не юрист. Эрлинг Холанн тоже не юрист. В этой стране и в Испании много юристов, но я подожду и посмотрю.

Мы примем приговор. Знаю, что будет много слухов о приговоре, но посмотрим. Я знаю, чего ожидают люди, поскольку я читал об этом много лет. Любой невиновен, пока вина не доказана», — цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, что «Манчестер Сити» якобы 115 раз нарушил финансовый фейр-плэй с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Вердикт по данному делу должен быть обнародован в марте следующего года.