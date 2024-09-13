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    Черданцев — о Соболеве: Дзюбу «Вираж» не принял, и что? Он менее результативно играл?

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    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о том, как болельщики «Зенита» примут новичка команды Александра Соболева, который перешел в команду из «Спартака».

    Георгий Черданцев
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    Георгий Черданцев

    «Это для него самая маленькая проблема. Дзюбу "Вираж" не принял, и что? Он менее результативно играл? Это вопрос характера Соболева. Он будет забивать голы, и публика его примет, это главный футбольный результат. По товарищеской встрече мало что можно сказать.

    В целом переход Соболева добавит Семаку вариативности в атаке. Надо посмотреть, как его будут использовать.

    Ему будет сложнее, чем в "Спартаке", потому что в "Зените" забивают практически все футболисты. Ярко выраженного бомбардира в команде нет. Это не тот клуб, где все передачи будут идти на Соболева. Ему важно проявлять себя еще и в качестве ассистента. Это не команда одного бомбардира», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

    Напомним, что нападающий был отстранен от основного состава «Спартака». Соболев подписал контракт с «Зенитом» до лета 2027-го года с опцией автоматического продления на 1 сезон.

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