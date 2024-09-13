В 14:30 13.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Туркменистана по футболу.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ашхабад» — «Аркадаг» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.11.

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