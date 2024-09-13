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    Анчелотти: Винисиус не в лучшей форме, но он все еще очень важен для нас

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу критики в адрес форварда команды Винисиуса.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Думаю, Винисиус не в лучшей форме, но он все еще очень важен для нас. Мы никуда не торопимся, потому что команда забивает, он был важен...

    Последнее, что меня беспокоит, — его состояние. Он всегда хорошо работает, и это только вопрос времени, когда он достигнет своего лучшего уровня. Важно то, что он может дать команде.

    Я не знаю, было ли у него предложение из Саудовской Аравии или нет. Я общаюсь со всеми каждый день, и мы никогда не обсуждали эту тему.Винисиус так любит играть в футбол, что ничто извне его не побеспокоит.

    Мое мнение в том, что проблема Бразилии, в которую я не хочу вдаваться, общая. Им трудно найти свою лучшую версию. Это не проблема Винисиуса, это общая проблема.

    Мы им довольны. Он не в лучшей форме, но мы не можем забывать, что благодаря Винисиусу мы выиграли две Лиги чемпионов. Здесь, в "Мадриде", к нему нужно относиться с большой симпатией», — цитирует Анчелотти Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В текущем сезоне Винисиус принял участие в четырех матчах, в которых смог один раз поразить ворота соперника и один раз забить.

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