Анчелотти: Винисиус не в лучшей форме, но он все еще очень важен для нас

Главный тренердал комментарий по поводу критики в адрес форварда команды

«Думаю, Винисиус не в лучшей форме, но он все еще очень важен для нас. Мы никуда не торопимся, потому что команда забивает, он был важен...

Последнее, что меня беспокоит, — его состояние. Он всегда хорошо работает, и это только вопрос времени, когда он достигнет своего лучшего уровня. Важно то, что он может дать команде.

Я не знаю, было ли у него предложение из Саудовской Аравии или нет. Я общаюсь со всеми каждый день, и мы никогда не обсуждали эту тему.Винисиус так любит играть в футбол, что ничто извне его не побеспокоит.

Мое мнение в том, что проблема Бразилии, в которую я не хочу вдаваться, общая. Им трудно найти свою лучшую версию. Это не проблема Винисиуса, это общая проблема.

Мы им довольны. Он не в лучшей форме, но мы не можем забывать, что благодаря Винисиусу мы выиграли две Лиги чемпионов. Здесь, в "Мадриде", к нему нужно относиться с большой симпатией», — цитирует Анчелотти Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

В текущем сезоне Винисиус принял участие в четырех матчах, в которых смог один раз поразить ворота соперника и один раз забить.