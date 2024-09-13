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    Анчелотти: Вальверде очень важен для «Реала»

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что считает уругвайского хавбека Федерико Вальверде очень важным игроком для клуба.

    Федерико Вальверде
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    Федерико Вальверде

    «Не знаю, является ли он застенчивым. Вальверде — футболист, берущий на себя ответственность в раздевалке. Мы лишились таких игроков, как Кроос и Начо. Однако есть и другие, которые прогрессируют. Вальверде — один из них.

    Думаю, он не стесняется. Я вижу в нём очень важного футболиста для нас. В восторге от него, ведь у Вальверде есть всё, что нужно для полузащитника высокого уровня: сила, мастеровитость, интеллект. Выдающийся футболист», — цитирует Анчелотти AS.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В основной команде «Реала» 26-летний Вальверде дебютировал в 2018 году. Всего сыграл за сливочных 175 матчей, забил 14 мячей.

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