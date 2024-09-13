Анчелотти: Вальверде очень важен для «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала»рассказал, что считает уругвайского хавбекаочень важным игроком для клуба.

«Не знаю, является ли он застенчивым. Вальверде — футболист, берущий на себя ответственность в раздевалке. Мы лишились таких игроков, как Кроос и Начо. Однако есть и другие, которые прогрессируют. Вальверде — один из них.

Думаю, он не стесняется. Я вижу в нём очень важного футболиста для нас. В восторге от него, ведь у Вальверде есть всё, что нужно для полузащитника высокого уровня: сила, мастеровитость, интеллект. Выдающийся футболист», — цитирует Анчелотти AS.

Календарь и таблица испанской Примеры

В основной команде «Реала» 26-летний Вальверде дебютировал в 2018 году. Всего сыграл за сливочных 175 матчей, забил 14 мячей.