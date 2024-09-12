Семак раскрыл причины высокой результативности Дивеева

Главный тренер «Зенита»прокомментировал, с чем связана высокая результативность центрального защитника ЦСКАв этом сезоне.

«Почему Дивеев стал забивать так много? Стандартные положения. Игорь хорошо чувствует момент в штрафной площади, не только при игре головой, но и при игре ногами. Знает, когда ворваться в какую зону, то есть чувствует хорошо ситуацию.

Плюс, естественно, хорошие передачи. Без партнёра внизу не будешь забивать мячи. Отсюда и такая хорошая результативность для центрального защитника.

Будем работать и над стандартными положениями тоже — для того, чтобы сыграть надёжно в матче. Посмотрим, насколько у нас это получится сделать», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Календарь и таблица РПЛ

В этом сезоне Дивеев забил уже 4 гола в 7 матчах РПЛ. Прежний его рекорд был три забитых мяча в сезоне 21/22.