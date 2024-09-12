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    Семак раскрыл причины высокой результативности Дивеева

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал, с чем связана высокая результативность центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева в этом сезоне.

    Игорь Дивеев
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    Игорь Дивеев

    «Почему Дивеев стал забивать так много? Стандартные положения. Игорь хорошо чувствует момент в штрафной площади, не только при игре головой, но и при игре ногами. Знает, когда ворваться в какую зону, то есть чувствует хорошо ситуацию.

    Плюс, естественно, хорошие передачи. Без партнёра внизу не будешь забивать мячи. Отсюда и такая хорошая результативность для центрального защитника.

    Будем работать и над стандартными положениями тоже — для того, чтобы сыграть надёжно в матче. Посмотрим, насколько у нас это получится сделать», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

    Календарь и таблица РПЛ

    В этом сезоне Дивеев забил уже 4 гола в 7 матчах РПЛ. Прежний его рекорд был три забитых мяча в сезоне 21/22.

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