Семак: Непросто пришлось «Зениту» на старте сезона

Наставник «Зенита»высказался о календаре сине-бело-голубых на старте сезона-2024/2025.

В 8-м туре питерский клуб 14 сентября сразится с московским ЦСКА.

«Да, непросто нам пришлось, много выездных матчей, безусловно, начиная с Суперкубка. Но ничего, будет время, где мы будем больше играть дома. Играть выездные матчи всегда гораздо сложнее, чем домашние, — с точки зрения поддержки болельщиков, родного газона для принимающих команд.

Но в целом, я думаю, в любом случае в турнире по одной игре сыграем дома и на выезде, ничего страшного нет, если в какой-то период времени у нас больше выездных матчей», — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» после семи туров лидирует в таблице РПЛ, набрав 17 очков.