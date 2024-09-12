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    Семак: Непросто пришлось «Зениту» на старте сезона

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    Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался о календаре сине-бело-голубых на старте сезона-2024/2025.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    В 8-м туре питерский клуб 14 сентября сразится с московским ЦСКА.

    «Да, непросто нам пришлось, много выездных матчей, безусловно, начиная с Суперкубка. Но ничего, будет время, где мы будем больше играть дома. Играть выездные матчи всегда гораздо сложнее, чем домашние, — с точки зрения поддержки болельщиков, родного газона для принимающих команд.

    Но в целом, я думаю, в любом случае в турнире по одной игре сыграем дома и на выезде, ничего страшного нет, если в какой-то период времени у нас больше выездных матчей», — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» после семи туров лидирует в таблице РПЛ, набрав 17 очков.

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