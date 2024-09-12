Роналду: Ван Нистелрой сможет помочь тен Хагу

Форвард «Аль-Насра»отреагировал на то, что наставник «Манчестер Юнайтед»решил сделать своим помощником

«Я думаю, это может очень помочь, потому что он знает клуб, а клуб должен прислушаться к парням, которые там играли.

Нельзя перестроить клуб без знаний. Это не сделают парни, которые работают в офисе. Люди, которые понимают футбол — это те, кто был в раздевалке. Они знают, как общаться с игроками.

Поэтому я верю, что Руд поможет, потому что он был в клубе. Он знает клуб. Он знает болельщиков. Если тренер его послушает, я думаю, они смогут немного улучшить команду», — сказал Роналду в интервью Рио Фердинанду.