ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    РодриНевоспетые герои. Почему трансферная стоимость опорников продолжает расти
  • 23:08
    • ЦСКА прокомментировал ситуацию с трансферами Гуарирапы и Давила
    Все новости спорта

    Роналду: Ван Нистелрой сможет помочь тен Хагу

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на то, что наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг решил сделать своим помощником Рууда ван Нистелроя.

    Криштиану Роналду
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду

    «Я думаю, это может очень помочь, потому что он знает клуб, а клуб должен прислушаться к парням, которые там играли.

    Нельзя перестроить клуб без знаний. Это не сделают парни, которые работают в офисе. Люди, которые понимают футбол — это те, кто был в раздевалке. Они знают, как общаться с игроками.

    Поэтому я верю, что Руд поможет, потому что он был в клубе. Он знает клуб. Он знает болельщиков. Если тренер его послушает, я думаю, они смогут немного улучшить команду», — сказал Роналду в интервью Рио Фердинанду.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» снова одолеет московское «Динамо» дома?
  • «Спартак» — «Динамо» М. Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • «Металлург» отомстит за поражение в минувший уик-энд?
  • «Нефтехимик» — «Металлург». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • ЦСКА сможет победить крепких волжан?
  • ЦСКА — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.44
  • Экспресс дня 12 сентября
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо М
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Металлург
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ЦСКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч СКА — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рубин — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хайденхайм
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Бетис — Леганес
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Арока — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры