Нино: Против ЦСКА всегда были очень сложные игры

Защитникподелился ожиданиями от матча против

«Я провел несколько матчей против ЦСКА с тех пор, как перешел в "Зенит". И всегда это были очень сложные, очень непростые игры. И, конечно же, субботняя встреча будет такой же. Безусловно, мы настраиваемся на победу в каждой игре и хотим набирать три очка в каждом матче против каждого соперника. Но, конечно, в таких матчах напряжение, градус борьбы и эмоции немного больше.

Международная пауза? Возможно, в такие моменты немного теряются какие-то привычные связи, которые в ежедневном рабочем режиме настраиваются на максимальном уровне. Но все, кто вернулся из сборной, в кратчайшие сроки возвращаются в работу. И эти связи, пусть даже минимально утраченные, довольно быстро восстанавливаются. Поэтому без всяких сложностей и проблем готовимся к субботней игре», — цитирует Нино клубная пресс-служба.

Календарь и таблица РПЛ

Матч ЦСКА — «Зенит» начнется 14 сентября в 16:30 мск.