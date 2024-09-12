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    Нино: Против ЦСКА всегда были очень сложные игры

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    Защитник «Зенита» Нино поделился ожиданиями от матча против ЦСКА.

    Нино
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    Нино

    «Я провел несколько матчей против ЦСКА с тех пор, как перешел в "Зенит". И всегда это были очень сложные, очень непростые игры. И, конечно же, субботняя встреча будет такой же. Безусловно, мы настраиваемся на победу в каждой игре и хотим набирать три очка в каждом матче против каждого соперника. Но, конечно, в таких матчах напряжение, градус борьбы и эмоции немного больше.

    Международная пауза? Возможно, в такие моменты немного теряются какие-то привычные связи, которые в ежедневном рабочем режиме настраиваются на максимальном уровне. Но все, кто вернулся из сборной, в кратчайшие сроки возвращаются в работу. И эти связи, пусть даже минимально утраченные, довольно быстро восстанавливаются. Поэтому без всяких сложностей и проблем готовимся к субботней игре», — цитирует Нино клубная пресс-служба.

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч ЦСКА — «Зенит» начнется 14 сентября в 16:30 мск.

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