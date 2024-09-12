Мостовой: Не ставлю цели возглавить «Спартак»

Экс-футболистответил на вопрос о потенциально возможном назначении на пост наставника московской команды.

«Я в матче легенд "Спартака" был помощником главного тренера — Олега Ивановича Романцева. В целом это же не в первый раз у меня. За последнее время довольно часто в каких-то матчах выступаю в качестве или одного из помощников тренера, или ещё чего-то. Спокойно к этому отношусь. В футболе давно всё изобретено. А вчера просто радостное событие такое, поэтому мы провели его довольно-таки неплохо.

Есть ли цель в дальнейшем возглавить "Спартак"? Я не люблю громкие фразы. Меня часто спрашивают — почему это я до сих пор не тренер? Ну, судьба так распорядилась. Она же у всех по-разному складывается. Тем более мы видим, что время неумолимо бежит вперёд. Так что никаких целей не ставлю», — приводит слова Мостового «Советский Спорт».

Наставником «Спартака» сейчас является Деян Станкович, а Мостовой проходит обучение на тренера.