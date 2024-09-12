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    Дмитрий Комбаров: Хочу стать главным тренером «Спартака»

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    Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров отметил, что хочет стать главным тренером московского клуба.

    Дмитрий Комбаров
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    Дмитрий Комбаров

    «Мои амбиции как тренера — всегда расти, идти вперед, совершенствоваться и учиться. Футбол постоянно прогрессирует, так что многому еще надо учиться. Нужно идти в ногу с футболом, его тенденциями и временем. Поэтому надо не выпадать из ритма и работать.

    Если говорить про стиль, то предпочитаю агрессивную атакующую игру в большей степени с коротким и средним пасом. Если кратко: в атаку — агрессия, агрессия и еще раз агрессия.
    Кончено, у меня есть мечта и цель стать главным тренером "Спартака", но сейчас есть куда расти и чему учиться.

    Я работаю на том месте, где нахожусь сейчас и отдаюсь полностью делу», — сказал Комбаров Sport24.

    «Спартак-2» после 22-х туров набрал 43 очка и занимает 2-е место во Второй лиге Б группа 2

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