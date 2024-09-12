Артета — о продлении контракта с «Арсеналом»: Я горжусь тем, где я нахожусь

Главный тренердал комментарий о продлении контракта с клубом.

«Я невероятно горд, очень взволнован и с нетерпением жду того, что будет дальше. Я горжусь тем, где я нахожусь, и отношениями, которые сложились у меня со всеми в клубе.

Мне невероятно повезло каждый день работать с хорошими людьми при наших амбициях. Я очень вдохновлен и чувствую вызов. Я ощущаю поддержку и хочу сделать гораздо больше, чем то, чего мы уже достигли вместе.

Вместе с игроками и всеми сотрудниками клуба мы с нетерпением ждем предстоящих лет вместе с нашими болельщиками, которые эмоционально преобразили клуб и команду. Наши болельщики изменили нас, мы стали другими. Мы с нетерпением ждем продолжения совместного пути», — цитирует Артету клубная пресс-служба.

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Новое соглашение 42-летнего испанского специалиста будет рассчитано до лета 2027 года.

Артета возглавил английский клуб в 2019 году. До этого он входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».