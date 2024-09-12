Аленичев: Хорошо, что завершилась вся эта неразбериха с переходом Соболева

Бывший главный тренер «Спартака»прокомментировал переход нападающегоиз московского клуба в

«Хорошо, что вся эта неразбериха с переходом Саши Соболева, которая тянулась долго, завершилась.

Я думаю, теперь будет легче и ребятам в "Спартаке", и самому Соболеву, и клубам. Теперь все стороны могут спокойно готовиться к важным матчам и решать свои задачи», — приводит ТАСС слова Аленичева.

Соболев перешел в «Зенит» в конце августа из «Спартака». Контракт 27-летнего нападающего с санкт-петербургским клубом рассчитано на три года.

Напомним, Соболев в самом начале нынешнего сезона был отстранен от основного состава «Спартака» из-за того, что изъявил желание перейти в «Зенит».