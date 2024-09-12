В 17:00 12.09.2024 Ахал и Алтын Асыр сыграют матч в Премьер-лиге Туркменистана.

Ахал — Алтын Асыр

Последний матч: «Ахал» — «Алтын Асыр» 0:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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