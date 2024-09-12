Батраков и Пиняев попали в топ-100 молодых футболистов мира по версии CIES FO

Исследовательская организация CIES Football Observatory составила свой список изиз футболистов, которые еще не достигли 20-летнего возраста.

В нем есть и два футболиста из РПЛ. Это полузащитники московского «Локомотива» Сергей Пиняев и Алексей Батраков.

Рейтинг составляется на основе уровня опыта и количества игровых минут прошлого года с учетом спортивного уровня сыгранных матчей.

На первой строчке в этом списке идет хавбек «Барселоны» Ламин Ямаль с индексом опыта 2,75. За ним его одноклубник Пау Кубарси (2,42). Тройку замыкает нападающий Эндрик из «Реала».

Сергей Пиняев (1,74) — 60-е место, Алексей Батраков (1,73) — 67-й. Бразильский нападающий «Зенита» Педро Энрике Силва дос Сантос (1,81) занял 46-е место.