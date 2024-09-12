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    Батраков и Пиняев попали в топ-100 молодых футболистов мира по версии CIES FO

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    Исследовательская организация CIES Football Observatory составила свой список из 100 главных талантов мирового футбола из футболистов, которые еще не достигли 20-летнего возраста.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    В нем есть и два футболиста из РПЛ. Это полузащитники московского «Локомотива» Сергей Пиняев и Алексей Батраков.

    Рейтинг составляется на основе уровня опыта и количества игровых минут прошлого года с учетом спортивного уровня сыгранных матчей.

    На первой строчке в этом списке идет хавбек «Барселоны» Ламин Ямаль с индексом опыта 2,75. За ним его одноклубник Пау Кубарси (2,42). Тройку замыкает нападающий Эндрик из «Реала».

    Сергей Пиняев (1,74) — 60-е место, Алексей Батраков (1,73) — 67-й. Бразильский нападающий «Зенита» Педро Энрике Силва дос Сантос (1,81) занял 46-е место.

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