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    Ткаченко: Переход Соболева — это пауэрбанк-сделка для «Зенита»

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    Известный футбольный менеджер Герман Ткаченко высказался о переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Какой месседж несет трансфер Соболева? "Мы хотим — и мы получим". Это не просто заявление о лидерстве, это уже статус клуб-decision maker (клуб, принимающий решение — прим.): "Последнее слово — за нами".

    В таких сделках клуб платит не просто за футбольную функцию — он покупает ощущение уникальности, которое греет своих и бесит всех остальных. Такие вещи нужны большим командам для подзарядки.

    В каком-то смысле это пауэрбанк-сделка — кто-то мог думать, что "Зенит" уже может расслабиться после старта Глушенкова и ехать на низком проценте, а эта эмоция все обостряет.

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    • Переход Глушенкова — это классный трансфер, но "Зенит", команда с не самой сильной русской улицей, просто взял лучшего игрока прошлого сезона, у которого были прописаны не очень большие отступные. Молодцы, но как "Зенит" мог его не взять? Если бы "Зенит" не купил Глушенкова, это означало бы, что в клубе что-то идет не так.

    Только "Спартак" мог навязать "Зениту" конкуренцию в борьбе за Глушенкова.

    А трансфер-заявление — это больше, чем классный игрок. Такая сделка должна будоражить всеобщее сознание. Провоцировать споры и конфликты, не оставлять равнодушных. Эмоционально давить, расшатывать или, наоборот, мотивировать всех в лиге. Это как раз история Соболева», — сказал Ткаченко в интервью Спортсу.

    Соболев перешел в «Зенит» в конце августа из «Спартака». Контракт 27-летнего нападающего с санкт-петербургским клубом рассчитано на три года.

    Напомним, Соболев в самом начале нынешнего сезона был отстранен от основного состава «Спартака» из-за того, что изъявил желание перейти в «Зенит».

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