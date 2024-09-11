Ткаченко: Переход Соболева — это пауэрбанк-сделка для «Зенита»

Известный футбольный менеджервысказался о переходе нападающегоиз

«Какой месседж несет трансфер Соболева? "Мы хотим — и мы получим". Это не просто заявление о лидерстве, это уже статус клуб-decision maker (клуб, принимающий решение — прим.): "Последнее слово — за нами".

В таких сделках клуб платит не просто за футбольную функцию — он покупает ощущение уникальности, которое греет своих и бесит всех остальных. Такие вещи нужны большим командам для подзарядки.

В каком-то смысле это пауэрбанк-сделка — кто-то мог думать, что "Зенит" уже может расслабиться после старта Глушенкова и ехать на низком проценте, а эта эмоция все обостряет.

Переход Глушенкова — это классный трансфер, но "Зенит", команда с не самой сильной русской улицей, просто взял лучшего игрока прошлого сезона, у которого были прописаны не очень большие отступные. Молодцы, но как "Зенит" мог его не взять? Если бы "Зенит" не купил Глушенкова, это означало бы, что в клубе что-то идет не так.

Только "Спартак" мог навязать "Зениту" конкуренцию в борьбе за Глушенкова.

А трансфер-заявление — это больше, чем классный игрок. Такая сделка должна будоражить всеобщее сознание. Провоцировать споры и конфликты, не оставлять равнодушных. Эмоционально давить, расшатывать или, наоборот, мотивировать всех в лиге. Это как раз история Соболева», — сказал Ткаченко в интервью Спортсу.

Соболев перешел в «Зенит» в конце августа из «Спартака». Контракт 27-летнего нападающего с санкт-петербургским клубом рассчитано на три года.

Напомним, Соболев в самом начале нынешнего сезона был отстранен от основного состава «Спартака» из-за того, что изъявил желание перейти в «Зенит».