Ракитич: «Барселону» ждет большое будущее

Экс-футболист «Барселоны»задумался о будущем каталонской команды. Он отметил, что в составе сине-гранатовых есть отличные молодые футболисты.

«Думаю, что сейчас у "Барсы" есть молодые игроки отличного уровня. Я думаю, что всё, что будет дальше, — это хорошо, и, как только все поправятся, будет очень интересно, и их ждёт большое будущее», — приводит слова Ракитича Sport.es.

Ракитич играл за каталонской коллектив с 2014 по 2020 год. Хорват в 310 матчах во всех турнирах отметился 35 голами и 42 результативными передачами.

Календарь и таблица испанской Примеры

На данный момент «Барселона» лидирует в Ла Лиге, набрав 12 очков в четырех матчах.