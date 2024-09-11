Погребняк: Просто «Зенит» не звал Пиняева

Экс-игрок «Зенита» и сборной Россииответил на утверждение полузащитника «Локомотива», что он никогда не перейдет в питерский клуб, так как тот делает ставку на иностранцев.

«Не стал бы оценивать слова Пиняева на счет того, что он никогда не пойдет в "Зенит" в категоричной форме. "Зенит" — это флагман российского футбола. Значит, у Пиняева просто не было предложения от "Зенита".

Там сейчас на его позиции играют футболисты высокого уровня. А при наличии такого предложения Пиняев наверняка задумался бы. В футбол мы играем ради трофеев.

Ему есть куда расти и к чему стремиться. Тем более его "Локомотив" сейчас удивляет со знаком плюс, на команду приятно смотреть. Так что Пиняев сейчас находится в правильном месте. А про "Зенит" надо думать, когда предложение от него у тебя уже в наличии», — сказал Погребняк «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

19-летний Пиняев подписал новый контракт с «Локомотивом» на прошлой неделе. За железнодорожников он выступает с января 2023 года. В этом сезоне он сыграл 8 матчей в РПЛ, забил один гол и сделал два ассиста.