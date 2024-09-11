ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    РодриНевоспетые герои. Почему трансферная стоимость опорников продолжает расти
  • 20:40
    • Официально: Чуни стал игроком «Рубина»
  • 20:27
    • Источник: Давила покинет ЦСКА
  • 19:23
    • «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
  • 18:20
    • Защитник сборной Мексики переходит в «Локомотив»
  • 16:59
    • Клаудиньо и Горшков сыграют с ЦСКА, Глушенков — нет
    Все новости спорта

    Погребняк: Просто «Зенит» не звал Пиняева

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Локомотив
    Экс-игрок «Зенита» и сборной России Павел Погребняк ответил на утверждение полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева, что он никогда не перейдет в питерский клуб, так как тот делает ставку на иностранцев.

    Сергей Пиняев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Пиняев

    «Не стал бы оценивать слова Пиняева на счет того, что он никогда не пойдет в "Зенит" в категоричной форме. "Зенит" — это флагман российского футбола. Значит, у Пиняева просто не было предложения от "Зенита".

    Там сейчас на его позиции играют футболисты высокого уровня. А при наличии такого предложения Пиняев наверняка задумался бы. В футбол мы играем ради трофеев.

    Ему есть куда расти и к чему стремиться. Тем более его "Локомотив" сейчас удивляет со знаком плюс, на команду приятно смотреть. Так что Пиняев сейчас находится в правильном месте. А про "Зенит" надо думать, когда предложение от него у тебя уже в наличии», — сказал Погребняк «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    19-летний Пиняев подписал новый контракт с «Локомотивом» на прошлой неделе. За железнодорожников он выступает с января 2023 года. В этом сезоне он сыграл 8 матчей в РПЛ, забил один гол и сделал два ассиста.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Рубин» и «Крылья Советов» определить сильнейшего?
  • «Рубин» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Остановит ли «Боруссия» «Хайденхайм»?
  • «Боруссия» Д — «Хайденхайм». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • «Бетис» сможет набрать драгоценные очки?
  • «Бетис» — «Леганес». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.44
  • Экспресс дня 12 сентября
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рубин — Крылья Советов
  • Футбол
  • Послезавтра в 20:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хайденхайм
  • Футбол
  • Послезавтра в 21:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Бетис — Леганес
  • Футбол
  • Послезавтра в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чжэцзян Профессионал — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Послезавтра в 14:35
    •  2.12
  • Прогноз на матч Карлсруэ — Шальке
  • Футбол
  • Послезавтра в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Халл Сити — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Послезавтра в 22:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА Ереван — Ван
  • Футбол
  • Послезавтра в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Послезавтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры