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    Парфенов хочет поработать в «Спартаке»

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    Российский специалист Дмитрий Парфенов высказался о потенциально возможной работе в московском «Спартаке».

    Дмитрий Парфенов
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    Дмитрий Парфенов

    «Да, разговор был. Контакты? Не буду называть фамилии, но контакт был в плане определённой беседы, но не более. Там не то чтобы руководители, а люди рядом с руководством. Был телефонный разговор.

    Хотел бы вернуться? Любого спроси, он скажет: "Конечно". Да, я готов. Но разница во фразе "поработать" или "что‑то выиграть". Хочется, чтобы я не просто там побыл, а если браться, то надо побеждать», — приводит слова Парфенова «Матч ТВ».

    Напомним, Парфенов совсем недавно покинул пост наставника «Актобе».

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