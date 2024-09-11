Парфенов хочет поработать в «Спартаке»

Российский специалиствысказался о потенциально возможной работе в московском

«Да, разговор был. Контакты? Не буду называть фамилии, но контакт был в плане определённой беседы, но не более. Там не то чтобы руководители, а люди рядом с руководством. Был телефонный разговор.

Хотел бы вернуться? Любого спроси, он скажет: "Конечно". Да, я готов. Но разница во фразе "поработать" или "что‑то выиграть". Хочется, чтобы я не просто там побыл, а если браться, то надо побеждать», — приводит слова Парфенова «Матч ТВ».

Напомним, Парфенов совсем недавно покинул пост наставника «Актобе».