В 03:30 11.09.2024 Парагвай и Бразилия сыграют матч в южноамериканской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу.

Парагвай — Бразилия

Последний матч: «Парагвай» — «Бразилия» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Парагвай» — «Бразилия». Коэффициент ставки — 2.13 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Бразилия»).

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