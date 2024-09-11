Медведев: Соболев хочет доказать всем, какой он футболист

Председатель правлениявысказался о нападающем команды

«Мы его подписали на 30 секунд в хоккейный СКА, но он тут же перешёл в "Зенит".

Он в товарищеском матче уже дебютировал, практически полностью его отыграл. Участвовал в двух голевых комбинациях. Ему нужно засчитать передачу, после его удара был забит гол. Самое главное, что он работает и хочет доказать всем и себе, какой он футболист, — цитирует Медведева "Чемпионат".

Напомним, что нападающий был отстранен от основного состава "Спартака". Соболев подписал контракт с "Зенитом" до лета 2027-го года с опцией автоматического продления на 1 сезон.