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    Ледяхов: «Спартак» угадал с трансфером Барко

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    Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о новичках красно-белых Эсекьеле Барко и Рикарду Мангаше.

    Эсекьель Барко
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    Эсекьель Барко

    Барко перешел в «Спартак» этим летом из аргентинского «Ривер Плейт». Мангаш ранее выступал за «Виторию Гимарайнш».

    «Если взяли Мангаша, значит, тренерский штаб потребовал игрока на эту позицию. Сообщали, что он может играть на трех позициях.

    Если это качественный футболист, то почему бы и нет. Скорее всего, Амарал знает его сильные и слабые стороны. Было понимание, что поможет клубу.

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    • Видно по результатам и показателям, что "Спартак" усилился достаточно неплохо. Показывают зрелищную игру. В этом году команда укомплектована.

    Точно угадали с трансфером Барко. Он демонстрирует, что игрок высокого уровня. Ведет игру и неплохо готов физически.

    Но прошло всего два месяца в чемпионате. Петь дифирамбы еще рано», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Барко в текущем сезоне провел в РПЛ шесть матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.

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