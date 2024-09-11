В «Динамо» сообщили о завершении трансферной кампании

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб не планирует покупать новых игроков до закрытия текущего трансферного окна.

Этим летом в «Динамо» перешли вратарь Андрей Лунев (свободный агент), нападающий Эль-Мехди Маухуб («Раджа», 1,7 миллиона евро) и полузащитник Артур Гомес («Крузейро», 5 миллионов евро).

«Были ли проблемы во время трансферов? Переговоры иногда затягиваются. Могут влиять и другие факторы. Допустим, Мехди Маухуб не мог приехать быстро, так как играл на Олимпиаде, а потом ждал новый паспорт. Все индивидуально, какие-то задержки иногда происходят.

А вот по Артуру все прошло довольно быстро, по нему мы просто приняли решение немного позже. Идеально, конечно, когда все футболисты приезжают до летних сборов, как Андрей Лунев. Но еще раз повторю, ситуации бывают разные.

Мы не исключаем точечных усилений зимой. У нас был список позиций, на которые мы искали футболистов. Абсолютное большинство позиций мы закрыли.

Да, мы искали в том числе крайнего защитника. Но есть прогресс молодых игроков, есть Милан Майсторович, продлен контракт со Скопинцевым.

С учетом того молодого резерва, который у нас есть, мы приняли решение, что до зимы доиграем в таком формате, а дальше посмотрим», — приводит ТАСС слова Пивоварова.

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.