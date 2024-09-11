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    В «Динамо» рассказали, хотели ли подписать Антона Миранчука

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    Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал переход хавбека Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    Пивоваров отметил, что москвичи обсуждали вопрос приглашения Миранчука.

    «Рады за Антона Миранчука. Было бы обидно, если бы он не нашёл себе команду, а он перешёл в Европу. Подписали бы его, если бы не "Сьон"? Вопрос обсуждался, но приняты другие решения.

    Мы следим за всеми футболистами, которые есть на рынке, которые находятся на высоком уровне своей формы. Приняты другие решения, презентованы другие футболисты», — приводит слова Пивоварова «Советский спорт».

    В прошлом сезоне РПЛ Антон Миранчук в 29 матчах забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

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