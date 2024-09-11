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    Дьяков: «Динамо» — главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство

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    Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков оценил шансы московского клуба в борьбе за чемпионство с «Зенитом».

    «Динамо»
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    «Динамо»

    После семи туров «Динамо» с 13 очками идет 6-м в таблице. Лидирует в РПЛ «Зенит» (17).

    «Считаю, что "Динамо" — главный конкурент "Зенита" в борьбе за чемпионство. Посмотрим, насколько хватит сил у "Краснодара" и "Спартака". В прошлом году бело‑голубые поверили в себя, в реальность чемпионства. С прошлогодним "Зенитом" можно было тягаться, сейчас петербуржцы тоже здорово стартанули, Глушенков отлично вписался в команду. Тем не менее "Зенит" будет терять очки.

    Для "Динамо" важно набирать очки в матчах с командами из нижней части таблицы. Чемпионами становятся те, кто стабильно побеждает в таких играх. Состав и футбол "Динамо" позволяют бороться за титул», — цитирует Дьякова «Матч ТВ».

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