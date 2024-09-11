начнут матч в 00:00 в южноамериканской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу, 11.09.2024.

Последний матч: «Боливия» — «Чили» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Чили» — «Боливия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Чили»).

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