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    Чили — Боливия. Голы и лучшие моменты онлайн, прямой эфир

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Чили Сборная Боливии
    Чили и Боливия начнут матч в 00:00 в южноамериканской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу, 11.09.2024.

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    Последний матч: «Боливия» — «Чили» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Чили» — «Боливия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Чили»).

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