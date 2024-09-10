Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Венгрия» — «Босния и Герцеговина». Коэффициент ставки — 1.97.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Венгрия»).
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