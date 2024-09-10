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    Тюкавин: Мне нравится Испания. А там, не знаю — как случится

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    Форвард «Динамо» Константин Тюкавин высказался о планах на будущее. Нападающий ответил, хочет ли он играть в Европе.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Отправиться в Европу? Если буду без травм постоянно играть за "Динамо", забивать и меня заметят, почему бы и нет. Когда придёт дело к этому, будут какие-то бумаги или заинтересованность, обсудим всё с руководством "Динамо" и примем решение.

    Мне, конечно же, нравится Испания. А там, не знаю — как случится. Воссоединиться с Арсеном Захаряном в "Реале Сосьедад"? Конечно, с удовольствием. С ним, к сожалению, не так тесно и часто общаемся. Сейчас, знаю, у него травма. Желаю ему быстрее восстановиться, чтобы мы наконец смотрели его игры по телевизору», — приводит слова Тюкавина РИА «Новости Спорт».

    Нынешний контракт с Тюкавиным истекает летом 2028 года.

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