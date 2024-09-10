Тюкавин: Мне нравится Испания. А там, не знаю — как случится

Форвард «Динамо»высказался о планах на будущее. Нападающий ответил, хочет ли он играть в Европе.

«Отправиться в Европу? Если буду без травм постоянно играть за "Динамо", забивать и меня заметят, почему бы и нет. Когда придёт дело к этому, будут какие-то бумаги или заинтересованность, обсудим всё с руководством "Динамо" и примем решение.

Мне, конечно же, нравится Испания. А там, не знаю — как случится. Воссоединиться с Арсеном Захаряном в "Реале Сосьедад"? Конечно, с удовольствием. С ним, к сожалению, не так тесно и часто общаемся. Сейчас, знаю, у него травма. Желаю ему быстрее восстановиться, чтобы мы наконец смотрели его игры по телевизору», — приводит слова Тюкавина РИА «Новости Спорт».

Нынешний контракт с Тюкавиным истекает летом 2028 года.