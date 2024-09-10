Шунин: Казалось, что перед чемпионским матчем с «Краснодаром» все раскрепощены

Экс-голкипер «Динамо»вспомнил про решающий матч минувшего сезона РПЛ.

В 30-м туре чемпионата России-2023/24 динамовцы в гостях уступили «Краснодару» и не смогли завоевать золотые медали, заняв в итоге 3-е место в таблице.

«Наоборот, мне тогда казалось, что все раскрепощены. Логистика сложная ― мы впервые ехали через Минеральные воды, а не через Ставрополь. Кстати, во время предыдущего выезда у нас сломался динамовский автобус по пути в Краснодар — полетела подвеска. Тогда я думал, что дорога ужасная, а на деле нас трясло из-за поломки. Но здесь всё было супер, мы приехали за два дня до матча. Было очень много болельщиков, которые нас поддерживали и у отеля, и на стадионе. Не было ощущения, что кто-то переживает, хотя это важнейшая игра за всю нашу карьеру.

Тренерский штаб тоже пытался нас раскрепостить. Сразу после разминки в раздевалке Личка подозвал нас к телевизору и включил видео, в котором семьи всех игроков желали нам удачи. У каждого это осталось в сердце. Особенно трогательно вышло с ребятами-иностранцами, семьи которых записали эти видео, находясь далеко от них», — сказал Шунин «Чемпионату».

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По окончании сезона-2023/24 Шунин покинул «Динамо».