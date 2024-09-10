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    Шунин рассказал, почему не хотел проводить прощальный матч в «Динамо»

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    Экс-голкипер московского «Динамо» Антон Шунин отметил, по какой причине он отказался от прощального матча в столичном клубе.

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    «Степашин спросил, что я планирую делать с прощальным матчем. "Динамо" предлагало сыграть его во время Братского Кубка. Получается, мне нужно было подписать контракт на три недели, чтобы тренироваться с командой. Но это было невозможно — у меня в любой момент мог появиться полноценный вариант с другим клубом.

    Надеюсь, что в будущем получится провести прощальный матч за "Динамо", если все это одобрят. Я бы хотел красиво попрощаться с болельщиками», — сказал Шунин «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    В прошлом сезоне «Динамо» финишировало на 3-м месте в таблице РПЛ.

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