В 16:00 10.09.2024 Руанда и Нигерия сыграют матч в квалификации Кубка Африки.

Руанда — Нигерия

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Руанда» — «Нигерия». Коэффициент ставки — 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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