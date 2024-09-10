Гендиректор «Динамо»: Всегда хочется привлечь сильных игроков и добиваться результата

Генеральный директорвысказался о трансферной политике клуба.

«Всегда хочется привлечь максимально сильных игроков и добиваться результата. Но нужно давать шансы и молодым, чтобы они развивались. У "Динамо" сильная академия, которая имеет много филиалов. Многие игроки проходят много этапов подготовки.

Много молодых тренируется с основной и дебютирует: Окишор, Назаренко и Смелов. Еще в прошлом дебютировали Бессмертный и Лепский. Но это тонкая грань, исходя из финансовой составляющей», — передает слова Пивоварова Чемпионат.

Ранее пресс-служба «Динамо» сообщила о продлении контракта с полузащитником команды Даниилом Фоминым.