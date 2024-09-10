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    Морган: Тен Хаг был идиотом с тех пор, как пришел в «Ман Юнайтед»

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    Журналист Пирс Морган выступил с критикой в адрес главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, назвав его идиотом.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Потому что Тен Хаг — полный идиот. Извините, он и есть идиот. Он им был с тех пор, как пришёл туда (в МЮ), разве нет? Он несёт полнейшую чушь. Теперь он болтает про Гарри Поттера или про что-то в этом роде. Тен Хаг — это всё, что Роналду рассказал мне в том интервью, в котором мы говорили о причинах его ухода из МЮ.

    Самая большая проблема с Тен Хагом в том, что он напоминает маленького властного школьного учителя, который не понимает, как обращаться с выдающимися академическими талантами», — приводит слова Моргана talkSPORT Breakfast.

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