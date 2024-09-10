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    Кавазашвили о переходе Миранчука в «Сьон»: Мне очень жаль

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    Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о переходе полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    «Как профессионал, я не имею права комментировать поступок Антона Миранчука; об этом должен сказать он сам. Но мне очень жаль, что он не сумел проявить все свои качества классного российского футболиста в очень хорошем клубе европейского чемпионата — любой страны: Испании, Франции, Италии, Германии и так далее.

    Я не имею права обсуждать его поступок, потому что не знаю, чего он хочет и от чего зависит его выбор в пользу данной команды. Обычно классного футболиста приглашают в лучшие клубы, а на данном этапе его карьеры я ничего сказать не могу», — приводит слова Кавазашвили «Советский спорт».

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    • По данным СМИ, Миранчук будет получать в «Сьоне» 1.2 млн. евро в год, а в контракте будут прописаны отступные — 5.5 млн. евро.

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