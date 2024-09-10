Кавазашвили о переходе Миранчука в «Сьон»: Мне очень жаль

Экс-голкипервысказался о переходе полузащитникав швейцарский

«Как профессионал, я не имею права комментировать поступок Антона Миранчука; об этом должен сказать он сам. Но мне очень жаль, что он не сумел проявить все свои качества классного российского футболиста в очень хорошем клубе европейского чемпионата — любой страны: Испании, Франции, Италии, Германии и так далее.

Я не имею права обсуждать его поступок, потому что не знаю, чего он хочет и от чего зависит его выбор в пользу данной команды. Обычно классного футболиста приглашают в лучшие клубы, а на данном этапе его карьеры я ничего сказать не могу», — приводит слова Кавазашвили «Советский спорт».

По данным СМИ, Миранчук будет получать в «Сьоне» 1.2 млн. евро в год, а в контракте будут прописаны отступные — 5.5 млн. евро.