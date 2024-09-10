Маухуб: Для меня «Динамо» — новое приключение

Марокканский нападающийвысказался о своём переходе в московский клуб.

«Для меня "Динамо" — новое приключение. Я приехал, чтобы развиваться, идти вперёд и выигрывать медали.

Я уже начал учить русский язык. Подписав контракт на пять лет, понимаю, что мне нужен русский язык», — цитирует Маухуба «Чемпионат».

Напомним, что «Динамо» заплатило «Раджи Касабланке» 1,66 млн евро за переход Маухуба. Игрок подписал контракт с «бело-голубыми» до лета 2029-го года.

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В минувшем сезоне нападающий провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей.