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    Кирьяков: «Сьон» — стартовая площадка для Антона Миранчука

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    Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о новом клубе Антона Миранчука. Футболист перешел в швейцарский «Сьон».

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    «Всегда хочется видеть наших футболистов в сильных чемпионатах и добротных клубах. Но, видимо, Антону Миранчуку не удалось найти себе вариант, поэтому довольствуется переходом в Швейцарию. Страна хорошая, качественные продукты, экология на высоком уровне. За местным чемпионатом мы следим мало, но в моё время он считался приличным. Хотя лучшие игроки всё равно уезжали в зарубежные клубы, в Германии было много швейцарцев. Не знаю, на каком уровне сейчас всё находится, но в любом случае игровая практика важна, тем более это Европа. Наверное, есть надежда хорошо сыграть в этом клубе и, может быть, уже зимой попробовать перейти в более сильный чемпионат и клуб.

    В какой-то степени "Сьон" — стартовая площадка для Антона. Попытка обратить на себя внимание через Швейцарию, потому что она под рукой у скаутов. Ехать в Швейцарию почти в 29 лет не опасно. Бывало, что уезжали и позже. Здесь ещё играет роль фактор, что на российских футболистов меньше обращают внимания. В 29 лет можно спокойно ещё поиграть. Посмотрите на Роналду, это пример для всех футболистов. Если ты профессионально относишься к делу, то продлить свой век можно любому игроку», — сказал Кирьяков «Чемпионату».

    Миранчук перешел в «Сьон» 9 сентября. Контракт рассчитан до июня 2026 года.

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