начнут матч в 22:00 в квалификации Кубка Африки, 10.09.2024.

Последний матч: «Кабо-Верде» — «Мавритания» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Кабо-Верде»).

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