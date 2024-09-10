В 21:45 10.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав лиге B группы 2 Лиги наций УЕФА.

Последний матч: «Ирландия» — «Греция» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ирландия» — «Греция» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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