В 21:45 10.09.2024 Албания и Грузия сыграют матч в лиге B группы 1 Лиги наций УЕФА.

Албания — Грузия

Последний матч: «Албания» — «Грузия» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Албания» — «Грузия». Коэффициент ставки — 1.83 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Албания»).

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