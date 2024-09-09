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    Тюкавин о своей результативности: Не так успешно начал сезон

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    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о не удачном старте нынешнего сезона.

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    «Почему моя результативность пробуксовывает? Не могу сказать. Не так успешно начал сезон. Но и в прошлом сезоне была серия неудачных матчей, хотя моменты были. Сейчас тоже моменты есть, получается передачи отдавать на партнёров. Что-то не складывается, пока всё обходит меня стороной. Думаю, скоро всё пойдёт как надо!

    Мысли больше о семье? В том году тоже связывали — вот, свадьба и Тюкавина не будет на поле. А в итоге май — и три награды стоят у меня дома. Шутка, конечно, — речь просто о том, что в прошлый раз говорили, что я стал плохо играть из-за свадьбы. Сейчас ребенок родился — тоже говорят, плохо играю. Возможно, это как-то и влияет. Но до конца чемпионата куча игр, и я надеюсь, что всё наладится.

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    • Личная планка в нынешнем сезоне? Забить минимум 15 голов и в то же время постараться отдавать передачи на партнёров», — приводит слова Тюкавина «РИА Новости Спорт».

    После 7-и туров РПЛ «Динамо» занимает 6-е место в таблице с 13-ю очками в активе. В этих 7-и встречах Тюкавин забил гол и сделал голевую передачу.

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