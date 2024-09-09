В 19:00 09.09.2024 Торпедо и Арсенал Тула сыграют матч в Первой лиге России.

Торпедо — Арсенал Тула

Последний матч: «Торпедо» — «Арсенал Тула» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торпедо» — «Арсенал Тула». Коэффициент ставки — 2.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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